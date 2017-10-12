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На матч «Ахмат» – «Спартак» реализовано около 20 тыс. билетов

12 октября 2017, четверг. 15:39 Футбол

Представитель пресс-службы стадиона «Ахмат-Арена» Рамзан Умаров рассказал о количестве реализованных билетов на матч 13-го тура Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак». Встреча состоится 13 октября, начало игры — в 19:30 мск.

«Матчи со «Спартаком» всегда вызывают повышенный интерес среди наших болельщиков. На данный момент продано около 20 тыс. билетов. Динамика продаж хорошая, планируем продать ещё несколько тысяч билетов, но аншлага не ждём», — сказал Умаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Спартак
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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