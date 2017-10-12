Матч «Краснодар» — ЦСКА посетят около 3000 «армейских» болельщиков

Руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов рассказал, сколько «армейских» болельщиков планируют посетить матч 13-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА.
«По нашим подсчётам, на предстоящий матч против «Краснодара» приедут около 3 тыс. болельщиков ЦСКА», — сказал Уланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 14 октября. Начало – в 19:00 мск. После 12 туров ЦСКА, набрав 21 очко, занимает 4-е место, а «Краснодар» с таким же количеством пунктов расположился на 3-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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