Страчан покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Сборная Шотландии осталась без главного тренера. Как сообщает Ассоциация шотландского футбола, Гордон Страчан освобождён от занимаемой должности. Вместе с 60-летним специалистом, который руководил национальной командой с 2013 года, сборную покинул и его помощник Марк Макги.
«От имени совета я хотел бы поблагодарить Гордона за его превосходную работу в сборной. Знаю, как он разочарован, что мы не смогли обеспечить себе место в плей-офф ЧМ-2018. Но он сумел привить команде веру, которая смогла подобраться так близко к стыковым матчам чемпионата мира», — сказал генеральный директор ассоциации Стюарт Риган.
В квалификации ЧМ-2018 сборная Шотландии, набрав 18 очков, заняла в группе F третье место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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