Уткин — о станции метро «ЦСКА»: белое на красном, благородно

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался по поводу станции метро «ЦСКА», которая близка к завершению строительства. Обозреватель обратил внимание на цветовую гамму станции.
«А с какой заботой выбрана цветовая гамма! Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень», — написал Уткин в «Твиттере».
Ранее в СМИ сообщалось, что станцию метро планируется открыть осенью нынешнего года.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Василия Уткина.