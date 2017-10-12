Виллиан: всегда стараюсь отдавать свои старые бутсы нуждающимся людям

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал о распорядке тренировочного дня и отметил, что старается отдавать свои старые бутсы нуждающимся бразильцам.
«Обычно я приезжаю на тренировочное поле за час или около того до самой тренировки. Я завтракаю в столовой, а затем могу пройти процедуру массажа или поработать с физиотерапевтами, чтобы хорошо подготовиться к тренировочной сессии. Каждый день мы используем одну и ту же экипировку, если это не подготовка к матчу Лиги чемпионов, когда мы используем специальную экипировку. Как только погода начинает меняться и становится холоднее, я стараюсь одеваться теплее, а зимой я обычно ношу шарф-снуд.
Я бы сказал, что в течение сезона использую больше пяти пар бутс. Я всегда стараюсь отдавать свои старые бутсы людям, которые в них нуждаются и не могут себе позволить их купить, особенно когда возвращаюсь домой в Бразилию. Дети там начинают играть в раннем возрасте, и у некоторых семей нет денег на бутсы, поэтому я стараюсь отдавать свои бутсы им», — цитирует Виллиана сайт клуба.