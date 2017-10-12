Промес и Глушаков полетели со «Спартаком» в Грозный

Вратарь Артём Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артём Тимофеев, а также нападающий Зе Луиш не полетели со «Спартаком» в Грозный на игру 13-го тура РФПЛ с «Ахматом». В свою очередь полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес восстановились после травм и отправились с командой.
«Спартаковцы собрались на подмосковной базе в 10:00. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а ещё через 30 минут — тренировка.
В 14:30 команда выехала в аэропорт, откуда отправилась в Грозный на игру 13-го тура РФПЛ с «Ахматом». В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
В Москве из-за травм остались вратарь Артём Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артём Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то сегодня в Риме ему будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Защитник Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии. Он вернётся в Москву в воскресенье», — информирует сайт клуба.
Игра пройдёт 13 октября в Грозном. Начало — в 19:30 мск.