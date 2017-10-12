Левандовски: первые тренировки с Хайнкесом более интенсивные, чем при Анчелотти

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством нового главного тренера Юппа Хайнкеса, проведя параллель с Карло Анчелотти, который ранее был отправлен в отставку.
«Если мы сравним одну или две тренировки с теми, что у нас были в прошлом, могу сказать, что нынешние более интенсивные. Но после этих двух дней очень сложно сравнивать. Через два-три месяца я смогу сказать что-то ещё», — цитирует Левандовски sport.tvn24.pl.
Напомним, что Юпп Хайнкес подписал контракт с «Баварией» до лета 2018 года.
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