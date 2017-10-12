Капелло покинет «Цзянсу Сунин» и может возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, ныне работающий в Китае с «Цзянсу Сунин», планирует покинуть клуб по окончании сезона, утверждает Corriere dello Sport.
По неофициальным данным, Капелло может возглавить сборную Италии вместо Джампьеро Вентуры.
Капелло стал главным тренером «Цзянсу Сунин» в первой половине июня этого года. За четыре тура до окончания сезона «Цзянсу Сунин» занимает 13-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 26 очков. От зоны вылета команду отделяет семь баллов.
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