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Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

12 октября 2017, четверг. 17:48 Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года, информирует Inside the games.

36-летний Пак Чжи Сун, завершивший карьеру в 2014 году, станет первым южнокорейцем, который возьмёт в руки олимпийский факел, зажжённый в греческой Олимпии 24 октября. Также факелоносцами будут Чха Бом Гын, признанный лучшим футболистом Азии XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, и олимпийский чемпион, рапирист Пак Сан Ён.

Пак Чжи Сун в этом году стал почётным послом Олимпийских и Паралимпийских игр—2018. Также он является послом «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Пак Чжи-Сун
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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