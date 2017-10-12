Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года, информирует Inside the games.
36-летний Пак Чжи Сун, завершивший карьеру в 2014 году, станет первым южнокорейцем, который возьмёт в руки олимпийский факел, зажжённый в греческой Олимпии 24 октября. Также факелоносцами будут Чха Бом Гын, признанный лучшим футболистом Азии XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, и олимпийский чемпион, рапирист Пак Сан Ён.
Пак Чжи Сун в этом году стал почётным послом Олимпийских и Паралимпийских игр—2018. Также он является послом «Манчестер Юнайтед».
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