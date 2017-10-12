Роберто Карлос в 44 года впервые стал дедушкой

Бывший защитник сборной Бразилии, мадридского «Реала» и махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос впервые стал дедушкой. Джованна, вторая дочь 44-летнего бразильца, родила ему внука, которого назвали Педро.
«Поздравляю свою дочь с рождением моего первого внука Педро! Пусть бог благословит тебя и твоего прекрасного сына, желаю вам здоровья», — написал Карлос в своём «инстаграме».
Роберто Карлос был несколько раз женат. Всего у него девять детей от шести женщин.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Роберто Карлоса.
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