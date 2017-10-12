Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

Сборная России во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в подмосковном Новогорске. Об этом пишет издание «Р-Спорт».
«База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира 2018 года будет жить и тренироваться сборная России. В Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля. С тренерским штабом национальной команды утверждалось всё, вплоть до цвета стен в помещениях», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Первый в истории чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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