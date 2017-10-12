Лунин: «молодёжка» «Спартака» была готова к игре «Ахмата» на грани фола

Главный тренер молодёжного состава «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги выездного матча 13-го тура молодёжного первенства России с «Ахматом» (4:1).
«Мы знали, как будут действовать грозненцы, были готовы к тому, что они предложат нам агрессивный футбол и игру на грани фола. Наши ребята на это нашли свой аргумент: они ответили забитыми голами. Очень хорошо, что мы послали два мяча в ворота соперников на старте матча. Это придало нам уверенности.
Не обошлось и без грустных событий. Из-за травмы был вынужденно заменен Воропаев. Рассечение получил Поплевченков, но он смог продолжить матч. Во втором тайме мы уже переживали не за результат, а за то, чтобы никто из наших игроков больше не травмировался в преддверии встречи Юношеской лиги УЕФА с «Севильей», — цитирует тренера сайт клуба.