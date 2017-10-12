Бердыев: думаю, гол в ворота сборной России на родном стадионе разгрузит Азмуна

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи 13-го тура РФПЛ с «Ростовом» (15 октября) и поддержал форварда Сердара Азмуна.
«Думаю, что перерыв на пользу пошёл команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали «сборники», но слава богу, что без серьёзных травм. Это радует. Мы готовимся к «Ростову» так же, как и к другим командам. Конечно, есть принципиальные перестроения, которые свойственны Леониду Кучуку.
Есть моменты, которые Азмун не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была, думаю, гол в ворота сборной России его психологически разгрузит. Тем более на родном стадионе», — цитирует Бердыева сайт клуба.