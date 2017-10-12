Бауэр: не секрет, что Бердыев сделал из «Ростова» очень сильную команду

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи 13-го тура РФПЛ с «Ростовом» (15 октября).
«Ни для кого не секрет, что Курбан Бекиевич Бердыев сделал из «Ростова» очень сильную команду. Команда находится выше нас в турнирной таблице. Очевидно, что будет сложный матч и сложный выезд.
Перерыв случился кстати. Период перед перерывом был не самый удачный в чемпионате. У команды было время потренироваться, подготовиться, чтобы следующие матчи были лучше», — цитирует игрока сайт клуба.
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