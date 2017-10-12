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Мертенс: не сравнивайте меня с Марадоной, он писал историю футбола

12 октября 2017, четверг. 18:42 Футбол

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс попросил журналистов не сравнивать его с легендарным Диего Марадоной, также выступавшем за «партенопейцев».

«Марадона — легенда, вы можете делать сравнения между некоторыми нашими голами, но не надо сравнивать нас как игроков.

Это приятно, но я очень уважаю Диего. Марадона — легенда, он писал историю футбола, а моя игра находится на совсем другом уровне. Я Дрис, и я хочу держать ноги на земле и помогать команде, а не витать в облаках», — сказал Дрис Мертенс в интервью Guerin Sportivo.

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Источник: Guerin Sportivo Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Диего Марадона Дрис Мертенс
Новости. Футбол
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