Мертенс: не сравнивайте меня с Марадоной, он писал историю футбола

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс попросил журналистов не сравнивать его с легендарным Диего Марадоной, также выступавшем за «партенопейцев».
«Марадона — легенда, вы можете делать сравнения между некоторыми нашими голами, но не надо сравнивать нас как игроков.
Это приятно, но я очень уважаю Диего. Марадона — легенда, он писал историю футбола, а моя игра находится на совсем другом уровне. Я Дрис, и я хочу держать ноги на земле и помогать команде, а не витать в облаках», — сказал Дрис Мертенс в интервью Guerin Sportivo.
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