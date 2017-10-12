«Халл» объявил о назначении Яровинского стратегическим директором команды

«Халл Сити» объявил о назначении Олега Яровинского стратегическим директором команды. Ранее он работал с главным тренером «тигров» Леонидом Слуцким в ЦСКА, где занимал пост спортивного директора.
«Яровинский будет работать вместе с главным тренером Леонидом Слуцким над развитием стиля игры первой команды и разработкой игрового плана на матчи.
Яровинский вёл переговоры с «тиграми» с лета, однако его приход был отложен в связи с завершением рабочего процесса. Он незамедлительно приступает к выполнению обязанностей и будет тесно сотрудничать с персоналом первой команды», — информирует сайт клуба.
Фото доступно на официальной странице «Халла» в социальной сети «Твиттер».