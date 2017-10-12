Слуцкий: надеюсь, мы вместе с Яровинским сможем насладиться успехом в «Халле»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Олега Яровинского стратегическим директором команды. Ранее он работал со Слуцким в ЦСКА, где занимал пост спортивного директора.
«Для нас это очень хорошая новость, Олег Яровинский вольется в отличную команду сотрудников, которая уже есть в клубе. Он обладает невероятным опытом. Олег последние четыре сезона работал с ЦСКА. Надеюсь, что здесь мы сможем вместе насладиться успехом», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Халл Сити».
«Халл» объявил о назначении Яровинского стратегическим директором команды