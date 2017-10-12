Оскар: иногда в Китае делают предложения, от которых нельзя отказаться

Бывший полузащитник «Челси» Оскар, который ныне выступает в китайском клубе «Шанхай СИПГ», отметил, что всегда может вернуться в Европу.
«Каждый футболист хочет зарабатывать деньги, чтобы помочь своей семье. В Бразилии у нас ничего не было. Контракт с китайским клубом — плод моей работы. Я приехал сюда, но всегда могу вернуться в Европу. Какое бы решение я ни принял, кто-то отнесётся к нему хорошо, а кто-то плохо.
Все иностранные футболисты, которые приезжают сюда, играют на очень высоком уровне. Китайский футбол обладает невероятной финансовой мощью и иногда делает предложения, от которых нельзя отказаться. Но, как мы увидели в случае с переходом Паулиньо в „Барселону“, у игроков нашей команды, таких как я или Халк, достаточно мастерства, чтобы вернуться в Европу», — цитирует игрока Guardian.