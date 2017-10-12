Судьи из Европы получили назначения на матчи чемпионата Китая

Китайская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила о решении пригласить арбитров из Европы на ближайшие матчи национального чемпионата.
Немец Дениз Айтекин получил назначения на игры «Чунцин Лифань» – «Шанхай Шэньхуа» (22 октября) и «Бэйцзин Гоань» – «Чунцин Лифань» (25 октября). Француз Тони Шапрон 15 октября обслужит встречу «Шанхай Шэньхуа» – «Тяньцзинь Тэда», а шведу Юнасу Эрикссону доверено судейство в матче «Тяньцзинь Цюанцзянь» – «Шаньдун Лунэн» (14 октября).
Китайская ассоциация пообещала продолжить практику привлечения иностранных судей, а также сообщила, что в 2018 году в чемпионате страны начнётся использование видеоповторов в качестве эксперимента.
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