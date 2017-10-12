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Мойес хочет возглавить сборную Шотландии

12 октября 2017, четверг. 20:07 Футбол

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возглавить сборную Шотландии. Специалист «очень хочет» поговорить с футбольной ассоциацией Шотландии на предмет возможного назначения, утверждает Sky Sports.

Накануне сборная Шотландии осталась без главного тренера. Гордон Страчан, который руководил национальной командой с 2013 года, был освобождён от занимаемой должности. Вместе с 60-летним специалистом сборную покинул и его помощник Марк Макги.

В квалификации ЧМ-2018 сборная Шотландии, набрав 18 очков, заняла в группе F третье место. Последним местом работы 54-летнего Мойеса был «Сандерленд».

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Сборная Шотландии - Футбол Дэвид Мойес
Новости. Чемпионат мира 2018
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