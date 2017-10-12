Почеттино: «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед» покупают кого хотят и когда хотят

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что его команда не может покупать тех игроков, которых хочет, в отличие от «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«В наши дни разница между клубами английской Премьер-лиги заключается в том, что команды вроде «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» покупают тех, кого они хотят, и тогда, когда они хотят.
Но есть и другие большие команды, такие как «Тоттенхэм Хотспур», которые покупают когда могут и кого могут. В этом заключается принципиальная разница», — сказал Маурисио Почеттино в эфире BeIn Sports.
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