Джан — о выходе Египта на ЧМ-2018: очень рад за Салаха — он король Египта!

Полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Германии Эмре Джан выразил радость в связи с выходом сборной Египта на чемпионат мира 2018 года.
За египтян выступает партнёр Джана по клубу, хавбек Мохамед Салах. Именно его гол с пенальти на 94-й минуте отборочного матча с Конго (2:1) принёс сборной Египта путёвку в Россию.
«Это безумие. Я смотрел видеозапись матча, видел реакцию болельщиков. Они выиграли, забив пенальти на 94-й минуте. Я очень рад за Мо — он король Египта!» — цитирует Джана сайт «Ливерпуля».
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