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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Джан — о выходе Египта на ЧМ-2018: очень рад за Салаха — он король Египта!

12 октября 2017, четверг. 20:58 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Германии Эмре Джан выразил радость в связи с выходом сборной Египта на чемпионат мира 2018 года.

За египтян выступает партнёр Джана по клубу, хавбек Мохамед Салах. Именно его гол с пенальти на 94-й минуте отборочного матча с Конго (2:1) принёс сборной Египта путёвку в Россию.

«Это безумие. Я смотрел видеозапись матча, видел реакцию болельщиков. Они выиграли, забив пенальти на 94-й минуте. Я очень рад за Мо — он король Египта!» — цитирует Джана сайт «Ливерпуля».

Сборная Египта под руководством Эктора Купера обеспечила себе участие в ЧМ-2018
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Сборная Египта - Футбол Мохамед Салах Эмре Джан
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