Салах: травма Мане — плохая новость для всех в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил сожаление в связи с тем, что нападающий мерсисайдцев и сборной Сенегала Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в матче за национальную команду с Кабо-Верде (2:0) в квалификации ЧМ-2018. Мане выбыл из строя на срок до шести недель.
«Я писал ему эсэмэски, когда Мане был в сборной. А когда он вернулся, то сказал, что получил травму, так что это плохая новость для всех.
Но это футбол, всё может случиться. Теперь мы должны сосредоточиться на игре, надо продолжать двигаться вперёд. Впереди большая игра, все в мире будут наблюдать за матчем с «МЮ». Надеюсь, мы сможем выиграть», — цитирует Салаха Sportsmole.
Нападающий «Ливерпуля» Мане выбыл на срок до шести недель