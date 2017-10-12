Эмери: хотим помочь Неймару стать одним из главных претендентов на «Золотой мяч»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал вхождение форварда парижан Неймара в список 30 претендентов на «Золотой мяч».
«Мы хотим для него самого лучшего. Мы хотим помочь ему претендовать на этот трофей и завоевывать его. Сейчас в мире много очень сильных футболистов. В будущем мы собираемся прибавить и помочь ему стать одним из главных претендентов на «Золотой мяч».
Пауза на матчи сборных завершена, игрокам нужно переключиться и подготовиться к ближайшим матчам», – сказал Эмери в интервью L’Equipe.
Кто претендует на «Золотой мяч»: главное, что нужно знать о призе
France Football назвал 30 кандидатов на получение главного футбольного трофея. Здесь есть чему удивиться.