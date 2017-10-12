Раньери: я сомневаюсь в желании Конте покинуть «Челси» и вернуться в Италию

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери, в прошлом возглавлявший «Челси», прокомментировал информацию, согласно которой нынешний наставник синих Антонио Конте планирует покинуть занимаемую должность по окончании текущего сезона.
«Премьер-лига остаётся лучшим чемпионатом в мире, и я сомневаюсь в желании Конте вернуться домой. Возможно, он ожидал чего-то другого во время трансферного окна, но уже несколько лет Роман Абрамович не платит сумасшедших денег на новичков.
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сделали большие трансферы, поэтому я могу представить, что Антонио будет тяжелее играть на несколько фронтов с одними и теми же игроками», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.
Источник: Конте намерен летом покинуть «Челси»