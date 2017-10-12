Ходдл: сейчас в мире нет центрального нападающего сильнее, чем Кейн

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл высказал мнение, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн на данный момент является лучшим игроком мира на своей позиции.
«На данный момент в мире нет центрального нападающего сильнее, чем Гарри. Он хороший парень. Я знаком и работал с ним, он просто хочет учиться, вот и всё. Он никогда не станет проблемой для тренера.
У него есть абсолютно все: левая нога, правая, изумительное движение внутри штрафной. Почему бы не поднять ему зарплату? Это может продолжаться еще несколько лет: «О, я люблю «Тоттенхэм», это мой клуб». В конце концов он решит уйти в другой клуб, если «Тоттенхэм» так и будет ходить вокруг да около трофеев», — сказал Ходдл в интервью talkSPORT.
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