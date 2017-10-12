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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Инфантино: ФИФА готова ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято

12 октября 2017, четверг. 22:46 Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз выступил за введение системы видеопомощника арбитра (VAR), комментируя ошибку судей в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Панама — Коста-Рика (2:1). Один из голов сборной Панамы не должен был быть засчитан, так как мяч не пересёк линию ворот. В итоге благодаря победе панамцы вышли на ЧМ-2018, а мимо турнира пролетела сборная США.

«Когда результат отборочного матча чемпионата мира решается из-за ошибочной интерпретации арбитра, то пришло время для исправления ситуации. Когда весь мир увидел эту ошибку за несколько секунд, а единственным, кто её не заметил, был судья… И не потому, что он не хотел её увидеть, а потому, что ему запрещено её увидеть. Если такая ошибка может быть исправлена, то надо идти в ногу со временем и двигаться вперёд.

Мы готовы ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято. Видеоповтор будет подтверждать решение арбитра или исправлять его в случае ошибки. Цель системы — исправлять только крупные ошибки, а не каждую мелкую ошибку во время матча», — цитирует Инфантино Marca.

В настоящее время VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и нескольких других стран.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Коста-Рики - Футбол Сборная Панамы — Футбол Джанни Инфантино ФИФА Футбольное судейство
Новости. Чемпионат мира 2018
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