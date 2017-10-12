Инфантино: ФИФА готова ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз выступил за введение системы видеопомощника арбитра (VAR), комментируя ошибку судей в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Панама — Коста-Рика (2:1). Один из голов сборной Панамы не должен был быть засчитан, так как мяч не пересёк линию ворот. В итоге благодаря победе панамцы вышли на ЧМ-2018, а мимо турнира пролетела сборная США.
«Когда результат отборочного матча чемпионата мира решается из-за ошибочной интерпретации арбитра, то пришло время для исправления ситуации. Когда весь мир увидел эту ошибку за несколько секунд, а единственным, кто её не заметил, был судья… И не потому, что он не хотел её увидеть, а потому, что ему запрещено её увидеть. Если такая ошибка может быть исправлена, то надо идти в ногу со временем и двигаться вперёд.
Мы готовы ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято. Видеоповтор будет подтверждать решение арбитра или исправлять его в случае ошибки. Цель системы — исправлять только крупные ошибки, а не каждую мелкую ошибку во время матча», — цитирует Инфантино Marca.
В настоящее время VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и нескольких других стран.