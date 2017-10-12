Альбиоль: цель «Наполи» — выиграть скудетто, это мечта всего города

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль отметил, что игроки команды верят в победу в чемпионате Италии.
«Наша цель — выиграть скудетто. Это мечта всего города. Думаю, мы работаем над тем, чтобы добиться этого. Но это очень сложно. Мы знаем, что „Наполи“ выиграл только два скудетто в своей истории. Наша главная мечта — выиграть третье.
Это мой пятый год в клубе. С самого начала меня тепло приняли болельщики, клуб и товарищи по команде. Я провожу много времени дома, потому что, как только выхожу на улицу, все тут же узнают меня и хотят сфотографироваться. Город влюблён в футбол», — сказал испанский защитник в интервью AS.
«Наполи» выиграл все семь игр в Серии А и лидирует в турнирной таблице.