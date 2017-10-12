Перотти: сейчас «Наполи» сильнее «Ювентуса»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти поделился ожиданиями от матча с «Наполи» (14 октября) в 8-м туре чемпионата Италии.
«Думаю, сейчас „Наполи“ сильнее „Ювентуса“. По крайней мере — в плане стиля игры. Неаполитанцы отлично играют, но мы попытаемся остановить их в Риме. В прошлом сезоне они доставили нам немало проблем, и из-за поражения от них мы не очень удачно закончили сезон. Надеюсь, в этот раз всё будет по-другому», — приводит слова аргентинца Football Italia.
Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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