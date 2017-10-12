Бывший генсек ФИФА Вальке отверг обвинения во взятке от президента «ПСЖ»

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отверг обвинения, выдвинутые прокуратурой Швейцарии. Об этом сообщил адвокат Вальке Стефан Секкалди.
Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.
«Вальке покинул здание прокуратуры Швейцарии, где провёл весь день. Он отвергает все обвинения», — цитирует адвоката AFP.
В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года.
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