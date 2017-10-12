До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бывший генсек ФИФА Вальке отверг обвинения во взятке от президента «ПСЖ»

12 октября 2017, четверг. 23:19 Футбол

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отверг обвинения, выдвинутые прокуратурой Швейцарии. Об этом сообщил адвокат Вальке Стефан Секкалди.

Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.

«Вальке покинул здание прокуратуры Швейцарии, где провёл весь день. Он отвергает все обвинения», — цитирует адвоката AFP.

В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года.

Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ
Источник: AFP Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Жером Вальке Нассер Аль-Хелаифи Коррупция в ФИФА ФИФА
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
23:57 Мирабелли: изначально «Милан» не планировал покупать Бонуччи
23:50 Хоакин: чемпионат Испании без «Барселоны»? Вместе мы будем лучше и счастливее
23:36 Махмудов: за выход на Евро-2020 сборная Азербайджана поборется обязательно
23:19 Бывший генсек ФИФА Вальке отверг обвинения во взятке от президента «ПСЖ»
23:15 Перотти: сейчас «Наполи» сильнее «Ювентуса»
23:00 Яя Туре: я готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ
22:52 Альбиоль: цель «Наполи» — выиграть скудетто, это мечта всего города
22:46 Инфантино: ФИФА готова ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято
22:38 Ходдл: сейчас в мире нет центрального нападающего сильнее, чем Кейн
22:24 Далглиш: Моуринью имеет право «припарковать автобус» в матче с «Ливерпулем»
22:12 Раньери: я сомневаюсь в желании Конте покинуть «Челси» и вернуться в Италию
22:09 Жена Аршавина сообщила, что ушла от футболиста
22:00 Гамула: страшно представить, но египтяне ждали дольше, чем фанаты «Спартака»
21:50 Эмери: хотим помочь Неймару стать одним из главных претендентов на «Золотой мяч»
21:49 Агуэро: если бы я не был пристёгнут во время ДТП, то с вами бы не разговаривал
21:23 Факундо Феррейра: в чемпионате Аргентины «Шахтёр» стал бы чемпионом
21:21 Дзадза: я не вызывался бить тот чёртов пенальти в ворота сборной Германии
21:18 Салах: травма Мане — плохая новость для всех в «Ливерпуле»
21:04 Невилл: игра с «Ливерпулем» на «Энфилде» — большой тест для Лукаку
20:58 Джан — о выходе Египта на ЧМ-2018: очень рад за Салаха — он король Египта!
20:55 Сборная России уступила Франции в плей-офф ЧМ среди любителей
20:37 Джано успешно перенёс операцию в Риме
20:24 Почеттино: «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед» покупают кого хотят и когда хотят
20:22 Жюли: Мбаппе более профессионален, чем был Месси в его возрасте
20:07 Мойес хочет возглавить сборную Шотландии
20:02 Судьи из Европы получили назначения на матчи чемпионата Китая
20:00 Оскар: иногда в Китае делают предложения, от которых нельзя отказаться
19:41 БАТЭ присудили техническое поражение за неправомерную заявку Веремко
19:38 Билич: в будущем Дайч вполне может возглавить сборную Англии
19:25 На «Крестовском» перед матчем «Зенит» — «Арсенал» выступит рок-группа «КняZz»
19:20 Слуцкий: надеюсь, мы вместе с Яровинским сможем насладиться успехом в «Халле»
19:15 Орлов: «Зенит» может наткнуться на чёрствый тульский пряник
19:05 «Халл» объявил о назначении Яровинского стратегическим директором команды
19:01 Мартинес: поражение в Париже больно ударило по «Баварии», но это не был финал
18:54 Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ
18:42 Мертенс: не сравнивайте меня с Марадоной, он писал историю футбола
18:34 Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на телеэксперта
18:29 Юрист: за случившееся в матче Перу — Колумбия должно последовать наказание
18:21 Бауэр: не секрет, что Бердыев сделал из «Ростова» очень сильную команду
18:08 Бердыев: думаю, гол в ворота сборной России на родном стадионе разгрузит Азмуна
18:02 Юсупов: из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода
18:00 Лунин: «молодёжка» «Спартака» была готова к игре «Ахмата» на грани фола
17:55 Новогорск утверждён в качестве базы сборной России на ЧМ-2018
17:55 Романьоли: Бонуччи многому научил меня и других защитников сборной Италии
17:55 Роберто Карлос в 44 года впервые стал дедушкой
Все новости RSS
Партнерский контент