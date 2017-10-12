Махмудов: за выход на Евро-2020 сборная Азербайджана поборется обязательно

Полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов, известный в России по выступлению за «Спартак» и «Крылья Советов», пообещал побороться за выход на Евро-2020.
«Ничего особенного на самом деле не произошло. Не играл, поэтому и не вызывали в сборную. А сейчас только на пользу, так как я набирал физическую форму с командой, мы много работали над этим, и это то, что мне нужно было сейчас.
Сложно оценить игру Азербайджана в квалификации ЧМ, могли выступить получше, но надо смотреть реально на вещи. Мы ещё не та команда, которая может занять второе место в группе, но за выход на Евро-2020 поборемся обязательно», — цитирует игрока Аzerisport.
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