Голуби наносят вред газону стадиона «Вильярреала»

Руководство «Вильярреала» испытывает проблемы с нашествием голубей на поле домашнего стадиона «Эль-Мадригал». Об этом сообщает интернет-издание Marca.
Отмечается, что в последнее время всё большее количество голубей гнездится на газоне «Эль-Мадригала». Они клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различные заболевания.
Для борьбы с голубями руководство «Вильярреала» запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые системы для отпугивания птиц.
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