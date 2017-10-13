Васильев: у Лемара неплохие шансы уйти из «Монако» следующим летом

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что полузащитник Тома Лемар может покинуть клуб по окончании сезона.
"«Ливерпуль» был заинтересован в переходе Лемара. А «Арсенал» был близок к оформлению сделки. Довольно близок. Но было уже слишком поздно, времени, времени для оформления сделки уже не хватало. Не все элемента пазла сложились.
Я очень рад, что он остался в «Монако». Нам нужен такой игрок, как Лемар. Он очень важен для команды. Посмотрим, что произойдет следующим летом, в футболе ничего нельзя гарантировать. Думаю, можно честно сказать, что у Лемара есть неплохие шансы уйти в следующем году. Насчет января сомневаюсь, продажа Лемара уже зимой в наши планы не входит», — цитирует Васильева Sky Sports.
«Монако» отказался продавать Лемара «Ливерпулю» за € 70 млн