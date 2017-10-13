Защитник «Фиорентины»: моей семьей желали смерти из-за очков в фэнтези-футболе

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги рассказал, как его семье угрожали из-за фэнтези-футбола.
«Я готов принять оскорбления, если речь идет только о моей игре. Но я не могу принять, когда начинают задевать мою семью. После матча в Вероне кто-то на моей странице в «Инстаграме» написал, что хочет смерти членов моей семьи. На мой взгляд, это не болельщики. Ни «Фиорентины», ни какого-либо другого клуба. Этот человек пожелал моей семье смерти на обратном пути во Флоренцию, потому что моя игра стоила ему очков в фэнтези.
Я не феномен, у меня нет бесконечного таланта Федерико Кьезы, но я хочу, чтобы те, кто любит «Фиорентину», знали, что я всегда буду выкладываться на все 100% за футболку клуба», – сказал Бираги в интервью Brivido Sportivo.
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