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С. Ребров: для меня лидер – это тренер на поле, знающий подход к каждому игроку

13 октября 2017, пятница. 00:44 Футбол

Экс-тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, ныне возглавляющий клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», рассказал о качествах, которые он ценит в игроках больше всего.

«На первом месте – интеллект игрока. Плюс, его показатели и характеристики, фитнесс-анализ, статистика. И не только в конкретной игре. Ты сопоставляешь с прошлыми играми, прошлым сезоном, как он готов сейчас. Если его показатели растут или остаются на таком же высоком уровне – значит, он прогрессирует и не теряет мотивацию. Сложно говорить об остроте. Например, игрок получает мяч, а никто не открывается за спину, ему нужно или наносить удар, или играть назад. Все зависит от того, что требует тренер. Можно сыграть остро только, когда партнер себя предлагает. Мы судим только по количеству голов и передач.

Лидер – очень большое и обширное понятие. Для меня лидер – это тренер на поле. Он может успокоить, напихать и знает подход к каждому игроку. Лидер – это не тот, кто забивает по 3-4 мяча, хотя и это хорошо. Лидер помогает на поле в трудную минуту. Андрей Ярмоленко был лидером, мог вытащить команду, забить мяч, отдать голевую передачу, показать команде как она должна действовать. Но на поле нет лидера, какими в свое время были Юра Калитвинцев, Олег Лужный. В мои времена эти люди помогали команде на поле. Сейчас есть уровень игроков – чуть выше, чуть ниже. И игроки выше уровнем – не лидеры на поле", — цитирует тренера Footboom.

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Источник: Footboom Сообщить об ошибке
Теги
Аль-Ахли Андрей Ярмоленко Олег Лужный Сергей Ребров Юрий Калитвинцев
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