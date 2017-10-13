Нильссон-Линделёф: нынешнее положение в «Манчестер Юнайтед» меня не напрягает

Защитник Виктор Нильссон-Линделёф, который в июне перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от первых месяцев в Англии. Нильссон-Линделёф до сих пор не сыграл ни минуты в АПЛ.
«Когда я получу свой шанс, хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. Нынешнее положение в «Манчестер Юнайтед» меня не напрягает, проблем нет.
Я здесь, чтобы выполнять свою работу. Мне нравится жить в Англии, мы хорошо играем, у меня хорошие товарищи по команде и хорошие тренеры, АПЛ — очень конкурентоспособная лига. Это то, что делает ее лучшей в мире», — цитирует игрока Sportsmole.
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