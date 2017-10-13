Маскерано задумался об уходе из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано дал понять, что может покинуть каталонский клуб по окончании сезона.
«Мой контракт с „Барселоной“ рассчитан ещё на два года, но, вероятно, уже по окончании этого сезона я буду изучать варианты. Пока, правда, ни с кем ещё не разговаривал на эту тему. „Барселона“ всегда демонстрировала, что довольна мной. Будет время для раздумий. Я стал играть менее регулярно, поскольку в „Барселоне“ есть два других центральных защитника, которые сильнее меня. Стараюсь бороться за своё место и быть готовым в любой момент выйти на поле, когда это понадобится», — приводит слова Маскерано Marca со ссылкой на TyC Sports.
В текущем сезоне чемпионата Испании Маскерано провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.