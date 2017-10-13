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Н. Чернов: если бы Слуцкий позвал меня в Англию, я бы поехал

13 октября 2017, пятница. 01:28 Футбол

Защитник ЦСКА Никита Чернов, на правах аренды выступающий за «Урал», признался, что принял бы предложение главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого перебраться в Англию.

«Отъезд Слуцкого в Англию меня не удивил. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов. Я, конечно, не смотрю каждый матч «Халла», но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича. Конечно, если бы он меня позвал в Англию, я бы поехал. От такого шанса глупо отказываться. Любой на моём месте так бы сделал.

Аренда в «Урал» — это в первую очередь моё решение. Я хотел больше играть и понимал, что не смогу получить желаемого количества игрового времени в ЦСКА. Я поговорил с тренером, он увидел, как я рвусь в бой, хочу проявить себя, и отпустил. Я очень благодарен Гончаренко за это. Я уже получил опыт игр в Премьер-Лиге и надеюсь, что дальше его будет только больше», — сказал Чернов в интервью «Известиям».

Слуцкий: надеюсь, мы вместе с Яровинским сможем насладиться успехом в «Халле»
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Урал Халл Сити Виктор Гончаренко Леонид Слуцкий Никита Чернов Трансферы
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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