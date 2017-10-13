Роббен: возвращение Хайнкеса в «Баварию» — приятный сюрприз

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен выразил удовлетворение в связи с назначением на пост наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса. 72-летний специалист сменил на этом посту итальянца Карло Анчелотти, подписав контракт до лета 2018 года.
«Я находился в Нидерландах, и местные СМИ были полны спекуляций на тему нового главного тренера „Баварии“. Однако никто из них не упоминал имя Хайнкеса. Его назначение стало большим сюрпризом для меня, но это приятный сюрприз. Я действительно счастлив, что он вернулся», — приводит слова Роббена Goal.
Хайнкес: мне поступали предложения от топ-клубов, но моё возвращение временное