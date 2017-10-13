Мерсон: если бы Венгер перенял тактику Реднаппа, «Арсенал» бы выиграл АПЛ

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов Пол Мерсон считает, что «Арсенал» может стать чемпионом, если Арсен Венгер возьмёт на вооружение тактические наработки Гарри Реднаппа. Мерсон работал под руководством Венгера в «Арсенале», а также пересекался с Реднаппом в «Портсмуте» в сезоне 2002/03.
«Говорят, что Реднапп — тот ещё пройдоха, но я считаю, что это неуважительно. В плане тактики он один из лучших тренеров, с которыми я работал. Если бы Венгер имел такой же тактический интеллект, как у Реднаппа, „Арсенал“ бы выиграл АПЛ», — приводит слова Мерсона Daily Mail.
Венгер: не знаю, кто заменит меня в «Арсенале». Это работа руководства