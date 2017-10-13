Венгер: Санчес для своей сборной — это как Зидан и Бекхэм были для своих

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что нападающий его команды Алексис Санчес имеет для сборной Чили такое же значение, какое в своё время имели Зинедин Зидан в сборной Франции и Дэвид Бекхэм в Англии.
«В каждом поколении есть футболист, на которого в сборной страны ложится особое давление и ответственность. Во Франции был Зидан, в Англии — Бекхэм. В Чили это Санчес. В Аргентине, конечно, Месси. В любой сборной есть человек, который должен принимать на себя основной удар и немного ограждать от него остальных партнёров», — приводит слова Венгера Goal.
Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Алексису Санчесу