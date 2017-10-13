Скоулз не намерен возглавлять «Олдхэм Атлетик»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз не заинтересован в работе в качестве наставника клуба «Олдхэм Атлетик», сообщает BBC.
Ранее появилась информация, что Пол провёл переговоры с клубом, выступающим в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. По данным источника, 42-летний Скоулз действительно встречался с представителями клуба, однако переговоры носили консультативный характер.
После 11 матчей «Олдхэм Атлетик» располагается на 19-й строчке в таблице английской первой лиги (24 команды).