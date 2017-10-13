Ф. Луис: до Симеоне в «Атлетико» были игроки, не играющие в пас

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис вспомнил, что когда-то дела в команде обстояли не лучшим образом, так как футболисты были не на должной высоте.
«Чтобы понять, что тогда происходило, нужно обратить внимание на контекст. Когда я перешёл в «Атлетико» в 2010 году, у команды абсолютно не было стабильности. Тогдашний главный тренер Кике Санчес Флорес пытался творить чудеса с очень сложной командой. Тогда в «Атлетико» были игроки, элементарно не играющие в пас. И так продолжалось до тех пор, пока не появился Симеоне и всё не изменил», — цитирует футболиста El Mundo.
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