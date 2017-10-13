Левандовски: «Бавария» могла бы победить «Реал», если бы не моя травма

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что его команда вполне могла победить мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В первой игре на своём поле «Бавария» проиграла со счётом 1:2, а сам Левандовски из-за травмы плеча на поле не вышел. В ответной встрече польский форвард играл и стал автором одного гола. Однако мюнхенцы вновь потерпели поражение (2:4).
«Мы играли достойно в первом сезоне под руководством Анчелотти. У нас были хорошие шансы сыграть в финале, если бы не моя травма. Думаю, мы могли бы победить «Реал» и выйти в финал, если бы в Мадриде я был в своей оптимальной форме. И кто знает, возможно, мы бы выиграли и турнир», — цитирует Левандовского ESPN FC.
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