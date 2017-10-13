Зидан дал согласие на приобретение голкипера «Атлетика» Кепы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепы Аррисабалаги, сообщает Marca.
Согласно информации источника, французский специалист уже дал согласие на приобретение футболиста баскского клуба. В «Реале» считают Кепу самым сильным среди тех вратарей, которых возможно приобрести по окончании нынешнего сезона.
Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» в силе до лета 2018 года, и в «Реале» прилагают усилия к тому, чтобы игрок не продлил соглашение. По итогам 7 туров чемпионата Испании он принял участие в 6 матчах и пропустил 9 голов.