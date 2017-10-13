Альбиоль: если ты играл за «Реал», на тебя смотрят по-другому

Бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Альбиоль, защищающий ныне цвета «Наполи», отметил, что очень рад, что имел возможность выступать за «Королевский клуб». Альбиоль подчеркнул, что факт выступления за «Реал» приносит затем определённые дивиденды.
«Реал» — величайший клуб, преследующий величайшие цели. Играя там, испытываешь огромную ответственность. Ведь надо выигрывать все турниры. Благодаря «Реалу» я прогрессировал и учился у футболистов самого высокого уровня. Я чувствовал себя там отлично, а факт выступления за «Реал» сопровождает тебя навсегда. Если ты играл за «Реал», на тебя смотрят по-другому. Это был позитивный опыт», — цитирует Альбиоля EFE.
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