Бюрки: всегда находятся люди, пытающиеся критиковать меня

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки отметил, что всегда находятся люди, пытающиеся подвергать критике его игру. В нынешнем сезоне голкипер немецкой команды был, в частности, обвинён во втором пропущенном голе в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).
«Всегда находятся люди, пытающиеся найти нечто негативное и критиковать меня. Но если иметь в виду целое, то позитивное перевешивает. Такова судьба вратарей, но я стравляюсь с этим», — приводит слова Бюрки Funke Mediengruppe.
По итогам 7 туров чемпионата Германии Бюрки принял участие во всех матчах и пропустил 2 гола.
Видео: предматчевый ритуал голкипера дортмундской «Боруссии» Бюрки