Ульрайх: у Анчелотти были хорошие планы по тактике

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх адресовал слова похвалы бывшему главному тренеру команды Карло Анчелотти. По мнению футболиста, итальянский специалист, отправленный в отставку руководством клуба, был на должной высоте в своих тактических концепциях. Анчелотти Ульрайх сравнил с его предшественником Хосепом Гвардиолой.
«Гвардиола был позитивным человеком и всегда чётко определял свои ожидания от футболистов. Тренировки под руководством Гвардиолы были на очень высоком уровне, и он всегда стремился к большему. Гвардиола – отличный специалист. Анчелотти говорил не очень много, но у него были хорошие планы по тактике», — цитирует Ульрайха интернет-портал Goal.
Мюллер не хочет делать из Анчелотти козла отпущения