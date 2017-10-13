Эллардайс претендует на должность главного тренера сборной Шотландии

Уволенный из «Кристал Пэлас» после удручающего старта сезона и покинувший тренерский штаб сборной Англии при скандальных обстоятельствах Сэм Эллардайс претендует на должность главного тренера национальной команды Шотландии, ставшую вакантной после отставки Гордона Страчана. Такими сведениями располагает британское издание The Telegraph.
Также в работе со сборной Шотландии заинтересован бывший главный тренер «Кардиффа» Малки Маккей, а фаворитом на эту должность среди букмекеров считается Дэвид Мойес.
Мойес хочет возглавить сборную Шотландии