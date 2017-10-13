Ульрайх: Нойер – лучший голкипер мира, поэтому нелегко его заменять

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх признался, что ему приходится нелегко. Ульрайх заменяет травмированного вратаря Мануэля Нойера и уже подвергался критике за свою игру.
«Нойер – лучший голкипер мира, поэтому нелегко его заменять. Когда получаешь гол в свои ворота, то знаешь, о чём в этот момент думают люди. Конечно, они думают, что Нойер взял бы этот мяч. Я сам научился у Нойера очень многому. Усовершенствовал свою технику, способность отражать удары соперников и реакцию. Но нормально, когда человек не может отбивать каждый мяч», — приводит слова Ульрайха интернет-портал Goal.
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